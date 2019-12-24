إبراهيم العريني: شباب مشروع قرية الأمل يحظون باهتمام ورعاية السيسي

قال الدكتور إبراهيم العريني، المدير التنفيذي لمشروع قرية الأمل، إن المشروع خاص بشباب الخريجين في سيناء، هدفه أن تكون قرية متكاملة بها كل الخدمات.



وأضاف "العريني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك توجه من القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الشباب وتسكينهم في قرية الأمل، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سلمت شباب الخريجين 500 شتلة مانجو للزراعة في مشروع قرية الأمل.



وأوضح أنه سيكون هناك حل لمشكلة أهالي قرية الأمل والإبقاء على الأقساط بدون فوائد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستقوم بحل مشكلة الأسمدة الخاصة بمشروع قرية الأمل.



وأكد أن شباب مشروع قرية الأمل يحظون باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وبين أن محاصيل مشروع قرية الأمل خضروات وفواكه، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بحرية المحاصيل التي تزرع في قرية الأمل، كما تم توفير مكان مخصص لبيع منتجات القرية.



