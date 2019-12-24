-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إبراهيم العريني: شباب مشروع قرية الأمل يحظون باهتمام ورعاية السيسي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:49 م
السيسي
السيسي
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور إبراهيم العريني، المدير التنفيذي لمشروع قرية الأمل، إن المشروع خاص بشباب الخريجين في سيناء، هدفه أن تكون قرية متكاملة بها كل الخدمات.

وأضاف "العريني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك توجه من القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الشباب وتسكينهم في قرية الأمل، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سلمت شباب الخريجين 500 شتلة مانجو للزراعة في مشروع قرية الأمل.

وأوضح أنه سيكون هناك حل لمشكلة أهالي قرية الأمل والإبقاء على الأقساط بدون فوائد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستقوم بحل مشكلة الأسمدة الخاصة بمشروع قرية الأمل.

وأكد أن شباب مشروع قرية الأمل يحظون باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبين أن محاصيل مشروع قرية الأمل خضروات وفواكه، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بحرية المحاصيل التي تزرع في قرية الأمل، كما تم توفير مكان مخصص لبيع منتجات القرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحف القاهرة تبرز افتتاح السيسي لأضخم مشروع قومي للزراعات

وزير الدفاع يشهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من كلية الضباط الاحتياط

المصيلحى: استمرار ضخ السلع بمعارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان"

حزب الحرية: تكليف فرق تطوعية بالمحافظات لدعم مبادرة "حياة كريمة"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يكشف حقيقة قيد "كهربا" فى قائمة الأهلى

منذ أقل من ساعة

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

منذ يوم

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصور

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

الأكثر قراءة

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

الباز: هل أعلنت مصر رسميا عدم الاعتراف بحكومة فايز السراج؟

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

النوم الجيد يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

هذا ما تفعله الدهون في الدماغ.. سلبًا وإيجابًا

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

الرئيس نيوز

مفاجأة سارة.. الحكومة تتعهد بتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة

مقتل 5 حوثيين في قصف للجيش اليمني بتعز بينهم قيادي

لاجتماع طارئ.. مرتضى منصور يدخل غرفة الملابس للاعبي الزمالك

منذ سقوط الموصل.. "الإندبندنت": لا أحد أخذ "داعش" على محمل الجد

منوعات

رونالدو يتفوق على ميسي.. "فوربس" تعلن أغنى 10 رياضيين في العالم

حملات على فيسبوك تقود لاعتقال سفاح قطط تونس

سمكة عيد الميلاد تتسبب في حادث مروري بالتشيك

مستحضر تجميل يسبب ارتفاع تركيز الزئبق في جسم امرأة 500 مرة

كشكول

الإعلام وجرائم العنف الأسري في ندوة بإعلام القاهرة.. غدًا

"القاهرة الجديدة" تكرم العاملين بشؤون الطلاب والتعليم الخاص

عرض فيلم يرصد تطورات إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة

"عجلان" يفتتح معرضى المجال الصناعى والإقتصاد المنزلى

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
القس. رفعت فكرى
محبة الناس ثراء
المزيد

الثقافة

رموز المقاومة الشعبية في بيت ثقافة النصر (صور)

31 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة التشجيعية

غدًا.. انطلاق مؤتمر الإتاحة والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة

هيئة الكتاب تصدر "ما الهرم"

صفحتنا ع الفيس بوك