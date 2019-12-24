"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة السواحل الشرقية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق بسبب الشبورة المائية.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية خاصة في الأسكندرية، بالإضافة إلى أمطار شديدة في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، أما في القاهرة وشمال الصعيد فالأمطار متوسطة.



وتابع: "الأمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة غدًا".



وشدد على ضرورة عدم تعرض الأطفال وكبار السن المباشر للأتربة خلال نشاط الرياح.

