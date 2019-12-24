لقطة طريفة لريم أحمد وزوجها في الجيم.. فيديو

شاركت الفنانة ريم أحمد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، بفيديو لها برفقة زوجها الفنان طه خليفة خلال تواجدهما في الجيم.



وقام طه خليفة بحمل زوجته وأداء بعد التمارين بها، وذلك وسط تعليق ساخر منها حول أنها هي من أصيبت بالإرهاق والتعب.



وكانت ريم أحمد، قد قالت خلال لقائها برفقة زوجها في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن زوجها طه خليفة يمنعها من الذهاب إلى الجيم بمفردها ويصر على مرافقتها.



وأضافت، أنها تحب وجوده معها خلال ممارسة الرياضة، لأنها تمل سريعًا ليعلق زوجها بأنها تتعامل معه على أنه تسالي.



وأوضح أنه كمثله من الشباب يمارس تمارين عضلية بالحديد، أما هي فدائمًا تؤدي تمارين الزومبا، والكارديو.

