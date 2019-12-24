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اقتصادى: الجنيه المصرى هو الحصان الأسود بين العملات الأجنبية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد إبراهيم راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الجنيه المصري هو الحصان الأسود في سوق العملات الأجنبية لعام 2019، وفقًا للتقارير التي أكدت أن الجنيه المصري ثانِ أفضل العملات أدائًا، وهو انعكاس حقيقي لقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف محمد إبراهيم راشد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أننا ثالث معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم بعد الصين والهند، وهذا نتيجة استخدام برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بكل صرامة.

وأوضح، أن الجنيه المصري تحسن كثيرًا خلال عام 2019، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها زيادة إيرادات القطاع السياحي، ونمو قطاع الصادرات التي وصلت إلى 28 مليار دولار، وأيضًا تحسن إيرادات قناة السويس والتي تقترب من 6 مليار دولار، وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

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