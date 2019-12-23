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في أول ظهور لها بعد الجراحة.. أنغام تتألق بحفل "موسم الدرعية"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:51 م
أنغام
أنغام
سناء إسماعيل
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أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم "بعض من ذكرياتي"، بموسم الدرعية.

وتألقت أنغام، خلال الحفل بإطلالة بيضاء، ويعد أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا لتركيب دعامة لتخفيف آلام حصوات الكلى التي تعاني منها.

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا معها كلمات أغانيها.

يذكر أن ليلة إبداعات الشاعر تركي، تضم عددا من النجمات من مختلف الوطن العربي، والنجمات المشاركات في الحفل هن "أنغام، داليا مبارك، أصالة، أسماء لمنور وأميمة طالب".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين، والحفل من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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