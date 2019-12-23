السجيني: سأتقدم باستقالتي في هذه الحالة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الإدارة تلقت 5 مشروعات قوانين للإدارة المحلية، أحدهم من الحكومة والباقي من الأحزاب والنواب.



وأضاف "السجيني" خلال لقاءه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن لجنة الإدارة المحلية عقدت 70 اجتماعا كجلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية.



وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية ارتأت أن يكون هناك توافق بين نص اللجنة والحكومة في مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل.



وتابع: "إذا ثبت أن مشروع قانون الإدارة المحلية قائم على المصلحة الشخصية، سأتقدم باستقالتي".



وأكد أنه إذا كان القائم على إصدار القانون له مصلحة شخصية يجب أن يتقدم باستقالته.



واستكمل: "تحدث البعض عن أن القانون لم ينظم حل المجالس المحلية ولكن القانون نظم حل المجالس المحلية بعض العرض على مجلس النواب".



وواصل:"قانون الإدارة المحلية أثقل بكثير من أن يتعامل مع قمامة ومواقف، وهذا قانون دولة به باب للتخطيط وإنشاء الموازنات المستقلة وانتخابات المجالس المحلية وتقسيم الوحدات المحلية وبه الكثير من التفاصيل".