أحمد السعدني بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: "فايلر محتاج يتبخر"

عبر الفنان أحمد السعدني، عن سعادته الكبيرة بفوز النادي الأهلي، على نادي الاتحاد السكندري، في الدوري المصري بنتيجة 4 أهداف بدون رد.



وقال أحمد السعدني، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "خلاص يا رجالة كفاية كده عشان هاشتاج الأهلي لازم يفضل رقم واحد. اتعشت أهلي ڤايلر محتاج يتبخر".



وكان الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مواصلًا تربعه على قمة جدول المسابقة.



وقرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري.

