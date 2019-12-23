منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

أصدرت نقابة الفنانين بالأردن، قرارًا بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء وإحياء الحفلات بالأردن.



وكان من المقرر أن يحيي حمو بيكا حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر احتفالا برأس السنة بمنطقة العقبة، وأصدرت النقابة قرارا بمنعه من الغناء نظرا لأحداث الشغب والعنف التي حدثت في حفله الغنائي الأخير.



يشار إلى أن المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، منع عددًا من مطربي أغنيات المهرجانات من إقامة حفلات بينهم حمو بيكا.