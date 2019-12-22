"النواب" يكشف أسباب إسناد وزارة الاستثمار لرئيس الوزراء

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر، كانت دائمًا تصدر تصريحات عن اتفاقات استثمارات بمليارات، لكن لم نر شيئًا على الواقع، وربما يكون قابلها بعض المعوقات في التنسيق مع الوزارات الأخرى.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لهذا تولي رئيس الحكومة ملف الاستثمار يمنع أي تضارب أو تداخل يعوق مسألة دفع الاستثمار، لأنه إذا تقدم مستثمر أجنبي سيتقدم لمسئول الملف مباشرة رئيس الوزراء، وهو صاحب قرار، بعد إجراء دراسة معنية من قبل هيئة الاستثمار".



وأردف: "وزارة البيئة مش هتقوله استنى ندرس الأثر البيئي، لأنه صاحب قرار حازم وملزم، لهذا من أفضل القرارات إسناد ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، وهذا يؤكد أن الرئيس لديه إرادة قوية لدفعه عملية الاستثمار، وإيمانًا من القيادة السياسية بوقوف عقبات كحائط صد أمام إتاحة فرص استثمارية للشركات الأجانب".