منة فضالي تكشف سر اعتداء طليقها الملحن محمد ضياء عليها بالضرب
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:39 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قالت الفنانة منة فضالي، إنها تزوجت سرًا وهي في سن صغيرة، بشخص يكبرها 21 سنة، موضحة أن الزواج سرًا جاء نزولا على رغبته، فضلًا عن أن والدتها رفضت الزواج.
وأضافت منة خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار": "كان مهتم طول الوقت، وبيغنيلي بالأسباني، كان شخصية لطيفة جدًا، ذوق".
وأشارت منة، إلى أنها تزوجت بعدها من الملحن محمد ضياء بالسر، ثم انفصلا بسبب اعتراضه على لبسها والحفلات والسوشيال ميديا.
وعن تصريحها السابق بأنه ضربها، قالت منة: "ضربني مرة، ويمكن وقتها كان معترض أكمل تمثيل، واعتراضات أخرى على لبسي، بيتخانق عشان الحفلات والسوشيال ميديا، كان بينا مشاكل، وأخذنا قرار الانفصال بهدوء".
وأردفت: "الآن احنا صحاب، علاقتنا كويسة، بحب والدته، ووالدته كانت بتحبني". شاهد
وأضافت منة خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار": "كان مهتم طول الوقت، وبيغنيلي بالأسباني، كان شخصية لطيفة جدًا، ذوق".
وأشارت منة، إلى أنها تزوجت بعدها من الملحن محمد ضياء بالسر، ثم انفصلا بسبب اعتراضه على لبسها والحفلات والسوشيال ميديا.
وعن تصريحها السابق بأنه ضربها، قالت منة: "ضربني مرة، ويمكن وقتها كان معترض أكمل تمثيل، واعتراضات أخرى على لبسي، بيتخانق عشان الحفلات والسوشيال ميديا، كان بينا مشاكل، وأخذنا قرار الانفصال بهدوء".
وأردفت: "الآن احنا صحاب، علاقتنا كويسة، بحب والدته، ووالدته كانت بتحبني". شاهد