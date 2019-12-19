عمرو درويش يوضح مكاسب مصر من منتدى شباب العالم

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة شهد تمثيلًا عظيمًا لمؤسسات وهيئات وجهات وقوى سياسية متنوعة، ممثلة في 25 حزبًا و300 شاب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



أضاف درويش، لبرنامج نظرة المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن منتدى شباب العالم عمل على زيادة تثقيف الشباب ووعيه وإطلاعه على التجارب الناجحة على مستوى العالم وتبادل خبرات من جميع أنحاء العالم.



كما أوضح أن من ضمن المكاسب التي حققتها مصر من منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والمنعقد بشرم الشيخ، استعادة مصر مرة أخرى لدورها القوي في مجال السياحة، لافتًا إلى أن حجم الإشغالات في شرم الشيخ كان مرتفعًا جدًا أثناء المنتدى.