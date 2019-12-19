يارا نعوم تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

شاركت يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، زوجة عماد متعب لاعب الأهلي السابق، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" صورة جديدة لها.



وظهرت "يارا" في الصورة رفقة زوجها عماد متعب وعدد من نجوم الفن، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة؛ حيث ارتدت فستانا أسود جذابا وانتعلت حذاء أسود، كما اعتمدت مكياجا ناعما تناسق مع إطلالتها.



يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

