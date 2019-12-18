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الصحة

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت دراسة سويدية أجريت بجامعة لوند أن 5 % ممن يصابون بمشكلة سكري الحمل تستمر الحالة لديهن بعد الولادة، ويعني ذلك تطور الأمر ليصبح إصابة دائمة بالسكري من النوع 2.

وللوقاية من هذه المشكلة تحث التوصيات النساء الحوامل اللاتي تم تشخيص سكري الحمل لديهن على اتباع نمط حياة صحي يتضمن النشاط البدني والحركة، وضبط كمية الطعام، إلى جانب تناول الأطعمة التالية:

حبوب وخبز ودقيق الشعير من الكربوهيدرات التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم.
الثوم من الأطعمة التي تحسن تدفق الدورة الدموية، وتقلل نسبة السكر بالدم.
استخدمي زيت الزيتون في كل الأطعمة، ويُنصح بعدم طبخه في حرارة عالية، وإنما إضافته عند تقديم الطعام على مختلف الأطباق، مثل المعكرونة والأرز والمأكولات الأخرى.
تناولي نصف ملعقة قرفة يوميًا. يمكنك إضافتها إلى الأطعمة أو المشروبات.
زيادة الألياف الغذائية، عن طريق زيادة حصة الخضروات والبقول مقابل تقليل الكربوهيدرات.

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