اقتصادي يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

أوضح محسن عادل الخبير الاقتصادي، عن أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى أنه كلما تحسن الاقتصاد كلما كان تسعير العملة من خلال السوق الحرة أفضل لصالح العملة المحلية.



وأضاف محسن عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، مع الاعلامي رامي رضوان، أن التحسن الذي شهده المناخ الإقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية، سواء بارتفاع معدل النمو أو بانخفاض مستوى التضخم أو زيادة حجم الاحتياطي أو زيادة مصادر السياحة أو زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ساهم بشكل واضح في نوع من التعافي بالنسبة للمعدلات الخاصة بتسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.



كما أوضح أن انخفاض حجم الطلب على الدولار واحد من العوامل التي ساهمت بشكل واضح في تحسين مستوى حجم المعروض في السوق.