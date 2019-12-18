فيديو ميريام فارس: حلمى تحقق بالمشاركة فى موسم الرياض

عبرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.



وقالت ميريام فارس في كلمتها خلال الحفل: "حلم وعم يتحقق كنت كل عمري أحلم إني اقف على خشبة مسرح بالسعودية وأحيي حفلا جماهيريًا وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللي بدي أشكره على هذا التطور والإزدهار الذي تشهده المنطقة يوم بعد يوم".



وأضافت: "بكل صراحة أخباركم تصل ليس للوطن العربي فقط ولكن للعالم كله كل العالم يحكي عن السعودية والإزدهار الذي يحدث فيها، واسمحولي أقدم شكر وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، والذي أسميه عراب الفن العربي لأنه إنسان يحب الفن ويقدره ويعطيه حقه وأكيد بدي أشكر شركة روتانا الأستاذ سالم الهندي وكل القائمين على هذا الحفل وإنجاحه".