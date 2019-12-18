إطلالة شتوية لميلانيا ترامب تخطف الأنظار

بدت ميلانيا ترامب مهذبة في معطف صوف مربوط بينما استقبلت هي وزوجها، الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس وزوجته باتريشيا ماروكين دي موراليس في البيت الأبيض.



وحافظت السيدة الأولى على الدفء من تصميم "كلوي" بالأحمر والأبيض والأسود بقيمة 2640 دولارًا، بينما كانت تتغلب على المطر في واشنطن العاصمة.



وكان المعطف الذي ارتدته فوق فستانًا أبيض كبيرًا طيه صدر السترة باللون الأبيض وكان محصورًا عند الخصر مع مطابقة حزام.



وتصدرت ميلانيا البالغة من العمر 55 عامًا، مظهرها البسيط والأنيق مع زوج من الكعب المخملي.



وكان الرئيسان يرتديان بدلات بحرية، على الرغم من أن ترامب كان أغمق من السترة والسراويل المصممة من قبل موراليس.