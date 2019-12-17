صور محمد رمضان يلطخ يده بالدماء قبل بدء "البرنس"

احتفل الفنان محمد رمضان، ببدء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والذي يشارك به ضمن السابق الرمضاني المقبل.



وقام محمد رمضان بذبح عجل، وتلطيخ يده بالدماء، ونشر صورا من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "توكلنا على الله مسلسل البرنس رمضان 2020".



المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول حياة إحدى الشخصيات في المجتمع المصري، ويجسد محمد رمضان، خلال العمل شخصية رضوان البرنس اليتيم الذي فقد والدته ولديه أشقاؤه ليسوا جميعهم من أم واحدة.



"البرنس"، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

