نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها السعودي في حفلها بموسم الرياض

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة خاصة لجمهورها السعودي قبل بدء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.



وقالت نانسي عجرم، في كلمتها: "أنا كتير سعيدة لأني معكم للمرة الثانية في موسم الرياض، وأكيد بدي أهنئ لجنة الترفيه وكل القائمين على هذا المهرجان والموسم بالنجاح الكبير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة".



ومن المقرر أن تقدم نانسي خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث.



من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي كبير في الإمارات، 31 ديسمبر الجاري، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بإمارة أبوظبي، ويشاركها الغناء في الحفل الفنان تامر حسني.

