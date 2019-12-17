اجتماع مرتقب بين الرئيس العراقي ونواب البرلمان لتشكيل الحكومة

كشفت مصادر نيابية عراقية، الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب بين 173 نائبًا ورئيس الجمهورية العراقي برهام صالح، لاختيار شخصية تكلف برئاسة الحكومة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز العربية.



وينتظر العراق تشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، بعدما كشفت مصادر حكومية عراقية، عزم الحكومة العراقية التوافق على اسم رئيس وزراء العراق الجديد قبل الخميس المقبل.



ووفقًا لسياسيين عراقيين فإن الحكومة المقبلة سيكون أمامها العديد من الأزمات، ولن تحظى بقبول لدى المتظاهرين، بصرف النظر عن الأسماء التي يتم طرحها، فيما كشفوا عن أسماء مقترحة من قبل الثوار وعليها توافق منها لتشكيل الحكومة المقبلة.