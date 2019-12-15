أديب للرئيس السيسي: آن الأوان لمواجهة مباشرة مع أردوغان

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وقال عمرو أديب للرئيس: "أردوغان لا عهد له لا يعرف الشرف ولا المبادئ، بلطجي رسمي، يا سيادة الرئيس آن الأوان أن تذكر تركيا بالسوء، أذكرهم بالاسم، أردوغان وتميم، آن الأوان لمواجهة مباشرة".



وأضاف: "أردوغان دائمًا يسيء للرئيس السيسي وللشعب المصري، أردوغان أرسل لإسرائيل ليتفاوض على نقل الغاز بدلا من نقله عبر مصر".



وتابع عمرو أديب: "هؤلاء يهاجمون قوت الشعب المصري، الغاز في المتوسط هو قوت الشعب المصري، ونحن انتخبنا السيسي للحفاظ على البلد وحدودها وأقواتها، كان الرئيس دائمًا يقول الدول التي تقف وراء الإرهاب، لا نريد الإساءة لأحد، آن الأوان أن يسمي الدول ويقول قطر وتركيا".