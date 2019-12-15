صور سالي عبدالسلام أول مذيعة مصرية في موسم الرياض

شاركت الإعلامية سالي عبدالسلام، في موسم الرياض، وعبرت عن سعادتها كونها أول إعلامية مصرية تشارك في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



ونشرت سالي عبدالسلام، صور من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلة: "الحمدلله والفضل لله والشكر لله،أول مذيعة مصرية فى موسم الرياض وقدمت حفلة الهضبة عمرو دياب وديسكو مصر".



وأضافت: "الرياض بقيت أوروبا الشرق.. جمهورها خطير والله ايه الحلاوة دى، شكرًا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان على هيئة الترفيه مجهودات محصلتش والله أنا ما شفت جمهور كدة وبحلف! هنزل الفيديو والفيديوهات اللى هما صوروهالى كمان وبعتوها... هونتوا كل تعب ربى يعلم".



وتابعت: "شكرًا معالى المستشار تركى ال شيخ وشكرًا عمو ذكى رئيس مجلس ادارة بنش مارك وحبيب الملايين وافنان وريم ورنا تعبتك فى الحجوزات بسبب الظروف اللى حصلت معلش حبيبتى والله ما بايدى وخالد وجفرى ونايف واريچ وكلكوا كلكوا مش عايزة انسى حد والله اطيب واجدع ناس، التيم اللى كان معايا يا بنات ربى يسعدكم والله بجد رزقي".