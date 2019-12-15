سيدفعان ثمنًا باهظًا للغاية.. نتنياهو يهدد إيران و"حزب الله"

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إيران ولبنان، قائلًا أنهما سيدفعان الثمن في حالة أن شُنتْ هجمات على إسرائيل، من خلال استخدام الأراضي اللبنانية.



ونشر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعربية: "سمعنا قبل عدة أيام مسؤولًا كبيرًا في الحرس الثوري الإيراني، يهدد مجددًا بأن إيران ستدمر تل أبيب، وبهذا هو كشف حقيقة بسيطة مفادها أن حزب الله، هو مجرد أداة إيرانية تعمل من لبنان ضد إسرائيل".



واختتم: "ورغم قيام نصر الله على الفور بنفي تصريحات المسئول الإيراني، أود أن أوضح بأنه لو تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فهذه المنظمة وللدولة اللبنانية التي تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات علينا، سيدفعان ثمنًا باهظًا للغاية".