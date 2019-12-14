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مصر

الإسكان: ننفذ 7 مشروعات للمياه في المنيا بتكلفة 1.3 مليار جنيه

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، والمشروعات التى تم وجاري تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان: جاري بمحافظة المنيا، تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.299 مليار جنيه، لخدمة 375 ألف نسمة، وهى «محطة مياه أبوقرقاص، توسعات محطة مياه سمالوط، استكمال شبكات مياه العدوة بمغاغة، محطة مياه الفرجاني، بنى مزار، محطة مياه آبا البلد، مغاغة، محطة مياه نزلة البدرمان، ديرمواس، محطة مياه نزلة أسمنت، أبوقرقاص».

وأضاف: جاري تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى المدن، وهى «مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30 مارس 2020، ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30 يونيه 2020، مشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30 ديسمبر 2020».

وأوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التسليم الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف العدوة، ومشروع مرافق 17 عمارة أبوقرقاص، وجاري إجراء تجارب التشغيل للمعالجة، وتنفيذ أعمال التركيبات لمحطة الري للغابة، بمشروع محطة معالجة صرف صحى المنيا.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جاري تنفيذ 28 مشروعا لصرف صحى المناطق الريفية، لخدمة نحو 477 ألف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان المناطق الريفية، وجاري إجراء تجارب التشغيل لـ5 مشروعات صرف صحى بالمناطق الريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 26 منطقة ريفية تتمتع بخدمات الصرف الصحى، يقطنها 545 ألف نسمة، بما نسبته 11.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، مجهودات الشركة لتطبيق معايير الجودة، حيث حصلت العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الجودة الألمانية «الإدارة الفنية المستدامة TSM»، وجاري تجهيز عدد آخر من المحطات للحصول على الشهادة، موضحا أنه تم تطوير 5 مراكز خدمة عملاء، لتقديم خدمة متميزة، وبناء الثقة بين الشركة والمشتركين.

وأضاف المهندس ياسر أحمد الشهاوى، أنه وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تم الاتفاق على توريد 1050 قطعة موفرة للمياه كمرحلة أولى لتركيبها بـ210 مدارس، من المدارس المشاركة فى مشروع مدارسنا صحية بأيدينا «صحتهم مستقبلهم»، وتم تنظيم ورشة عمل لتعميم استخدام القطع الموفرة، وسيتم طرح القطع الموفرة للمواطنين، بجميع مراكز خدمة العملاء، وذلك فى إطار جهود الشركة لترشيد استهلاك المياه.

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