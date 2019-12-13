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سراج التاورغى: الجيش الليبى نجح فى تدمير 23 طائرة تركية مسيرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:39 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
رباب الأهواني
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قال سراج التاورغي، الباحث والحقوقي الليبي، إن الجيش الليبي نجح في تدمير 23 طائرة تركية مسيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف سراج التاورغي، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي مصطفى بكري، أنه بعد إلقاء حفتر كلمته، أمس، عن اقتراب استعادة العاصمة طرابلس، قام المواطنون الليبيون الموجودون في طرابلس، بإطلاق الألعاب النارية في إعلان عن ترحيبهم بحضور قوات الجيش.

وأوضح التاورغي، أن جنرالات من الجيش التركي يتواجدون في ليبيا لتدريب الإرهابيين، مشيرا إلى أن الحكومة التركية الإخوانية الإرهابية دعمت الميليشيات الإرهابية في طرابلس، مؤكدا أن خطابات الكراهية يتم بثها من إسطنبول.

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