الزهور يفوز على طائرة المنيا 3 ـ 2 بالممتاز أ

خسر فريق الكرة الطائرة بنادي المنيا الرياضي من فريق نادي الزهور في ثالث جولات دوري الترتيب بالممتاز "أ"، وذلك بعد أن تمكن الزهور من حسم للشوط الأخير بنتيجة (١٥-١٢)، في مباراة قوية ومثيرة جمعت أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد المنيا.



تمكن فريق المنيا من حسم شوطي اللقاء الثاني والرابع بنتائج: (٢٥-١٨) و(٢٥-٢٣)، بينما حسم فريق الزهور ثلاثة أشواط المباراة الأول والثالث والأخير بنتائج: (٢٨-٢٦)،(٢٥-٢٠)، (١٥-١٢)، ليرتفع رصيد المنيا لـ٤ نقاط.



حضر المباراة، مصطفى فتحي يونس "مشرف النشاط" وخالد فايز أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا لدعم الفريق ومن المقرر، أن يحل المنيا ضيفًا على فريق ألعاب دمنهور في رابع الجولات، الجمعة المقبلة، والتي ستقام على صالة بايونير في تمام السادسة مساءًا.