Jumanji لم يشبع طموحات الجمهور.. دواين جونسون يتعرض لانتقادات شديدة

تلقى النجم الأمريكي العالمي "دوين جونسون" الملقب بـ"ذا روك" انتقادات لاذعة بسبب فيلمه الأخير، ووصف بعض الأشخاص أعمال النجم الأخير بالأعمال الهزلية، نجم الأكشن العالمي يبدوا أنه يواجه مشكلة في الفترة الأخيرة.



وذكر تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية أن فيلم Jumanji، لم يشبع طموحات الجمهور، ويرى البعض بأن النجم قد تخلى عن شخصيته القديمة، وجاء بما وصفه فى التقرير بأنه فقد عقله، وتحول إلى ملك مهزوم بسبب الانتقادات الأخيرة.



الانتقادات التي وجهت للنجم كانت بسبب مشاهد الفيلم غير الواقعية، وصرح أحدهم بأن ذا روك أقل من أن يواجه قردة عملاقة فى الفيلم، بالإضافة إلى أن القفزات الموجودة فى الفيلم تتحدى الجاذبية.



وذكر التقرير أن تقييم فيلم Jumanji بالكامل وصل إلى مرحلة السخرية، وأشار التقرير إلى أن دوين جونسون يعانى فى الفترة الأخيرة من تقلبات فى المزاج لذلك يبدو أن النجم سيواجه انتقادات أكثر فى الفترة القادمة، وسيكون على ذا روك الرد.