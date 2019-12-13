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سانتا كلوز يحتفل مع أسماك القرش بالكريسماس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لغواصين يلبسان ملابس "سانتا كلوز" و"ملاك عيد الميلاد"، حيث ظهر الغواصان وهما يطعمان أسماك القرش الصغير في حوض الحياة البحرية في العاصمة الألمانية برلين.

"سانتا كلوز" وأسماك القرش
ويظهر في مقطع الفيديو إطعام الغواصين أسماك القرش الصغيرة وغيرها، وهما يلوحان بأيديهما للكاميرات والزوار من داخل الحوض.

ويقع حوض الحياة البحرية في برلين ضمن مجمع "أوكوادوم" والذي يضم أكبر حوض إسطواني في العالم.

كما تستعد العديد من دول العالم، لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، حيث انتشر "سانتا كلوز" في العديد من بلاد العالم استعدادًا للاحتفال.

وخلال أولى أيام الاحتفالات، قدمت الفرق الموسيقية مقطوعات بحضور مئات الأشخاص للاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد، فيما تحاط شجرة الكريسماس، بأشجار أخرى صغيرة تمثل الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وللموسيقى دور كبير فى احتفالات البيت الأبيض وعادة ما تعكس الأطياف المختلفة للموسيقى التقليدية الأمريكية.

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