"الشندويلي": استثمارات كثيرة بالصعيد في مهب الريح

قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك أكثر من 100 مزارع بالمنطقة استثماراتهم في خطر.



وأكد الشندويلي خلال تصريحات له، أن هناك استثمارات كثيرة في محافظات الصعيد في مهب الريح وأكثرهم يتمثل في منطقة غرب مطار سوهاج.



واقترح رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حلولا لتفادي تلك الأزمة وهي تدشين منطقة صناعية بديلة للأراضي الزراعية، مؤكدا أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأعضاءه مهتمين جدا بالزراعة في منطقة الصعيد، وبالفعل تم إنشاء لجنة خاصة بالزراعة والري داخل الاتحاد.