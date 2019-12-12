مدبولي يناقش مع رئيس وزراء غينيا أطر تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الخميس، فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الاستوائية، لمناقشة أطر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا"، الذى يقام بأسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



في مستهل اللقاء، رحب مدبولي برئيس وزراء غينيا الاستوائية مُثنيًا علي تميز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه شرف شخصيًا بزيارة "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية في 2015، مضيفًا أنه بحكم عمله بمنصبه الوزاري السابق وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد تابع ما حققته شركة المقاولون العرب من إنجازات في غينيا الإستوائية، حيث نفذت العديد من مشروعات البنية التحتية هناك، موضحًا أن مصر حريصة علي قيام الشركة بالتوسع في أعمالها في غينيا الاستوائية: أننا علي استعداد للتعاون ونقل الخبرة المصرية إلي غينيا الاستوائية في مختلف المجالات في ضوء وجود شركات مصرية كبري راغبة في الاستثمار في إفريقيا.



من ناحيته، تقدم فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الإستوائية، بالشكر لرئيس الوزراء علي حسن الاستضافة في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيرًا إلي أن بلاده كانت حريصة علي المشاركة رفيعة المستوي في المنتدي لأهميته، وكذا رغبة منها في إنطلاق علاقات التعاون لآفاق أرحب والتوسع فيها في مختلف المجالات.



أعرب رئيس وزراء غينيا الإستوائية عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى غينيا الاستوائية، مشيدًا من ناحية أخري بشركة المقاولون العرب والتي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية في غينيا الاستوائية من خلال تنفيذ مشروعات عديدة علي مستوى متميز، مضيفًا في هذا الصدد أن بلاده تنتظر تحقيق المزيد من المشروعات من جانب الشركة لما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرة كبيرة.