-
الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يناقش مع رئيس وزراء غينيا أطر تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:31 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الخميس، فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الاستوائية، لمناقشة أطر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا"، الذى يقام بأسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في مستهل اللقاء، رحب مدبولي برئيس وزراء غينيا الاستوائية مُثنيًا علي تميز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه شرف شخصيًا بزيارة "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية في 2015، مضيفًا أنه بحكم عمله بمنصبه الوزاري السابق وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد تابع ما حققته شركة المقاولون العرب من إنجازات في غينيا الإستوائية، حيث نفذت العديد من مشروعات البنية التحتية هناك، موضحًا أن مصر حريصة علي قيام الشركة بالتوسع في أعمالها في غينيا الاستوائية: أننا علي استعداد للتعاون ونقل الخبرة المصرية إلي غينيا الاستوائية في مختلف المجالات في ضوء وجود شركات مصرية كبري راغبة في الاستثمار في إفريقيا.

من ناحيته، تقدم فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الإستوائية، بالشكر لرئيس الوزراء علي حسن الاستضافة في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيرًا إلي أن بلاده كانت حريصة علي المشاركة رفيعة المستوي في المنتدي لأهميته، وكذا رغبة منها في إنطلاق علاقات التعاون لآفاق أرحب والتوسع فيها في مختلف المجالات.

أعرب رئيس وزراء غينيا الإستوائية عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى غينيا الاستوائية، مشيدًا من ناحية أخري بشركة المقاولون العرب والتي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية في غينيا الاستوائية من خلال تنفيذ مشروعات عديدة علي مستوى متميز، مضيفًا في هذا الصدد أن بلاده تنتظر تحقيق المزيد من المشروعات من جانب الشركة لما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرة كبيرة.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة.. والعظمى 19 درجة

منذ يومين

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

منذ يوم

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

الصور

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

image description

حملات مكثفة لإيقاف البناء المخالف بحي شرق الإسكندرية

image description

محافظ بني سويف يحيل مسئولي الإشغالات والبيئة بالواسطى للتحقيق

image description

محافظ بني سويف: لن أدخر جهدًا للدفع بالاستثمار في "كوم أبو راضي"

image description

محافظ بني سويف يتفقد مصنع تدوير القمامة بسنور (صور)

الأكثر قراءة

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

السودان: القبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

تغيرات جينية جديدة تؤدي لارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

الأطباء يحذرون من تناول الأطفال الفول السودانى

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الرئيس نيوز

الحريري يستطلع إمكان تقديم البنك الدولي وصندوق النقد مساعدة للبنان

انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. وبدء فرز الأصوات

البريطانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة

مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون موسم الحج المقبل

منوعات

دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يسبب جلطة دماغية

حالة طبية نادرة تسبب "اختفاء" عظام أصابع امرأة

طيار يهبط اضطراريا دون عجلات وينقذ حياة الركاب

أفيال تقتحم مطعمًا وترعب زبائنه فى زامبيا

كشكول

"إعلام القاهرة" توصي بالتركيز علي تعريف المرأة بحقوقها المجتمعية

موعد إرسال كشوف أسماء طلاب الأول ثانوي لأداء اختبارات نصف العام

"مجاهد" والسفير الأمريكى يتفقدان مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

لأول مرة.. افتتاح مركز رعاية للطلاب الموهوبين بالوادي الجديد

إسلام سياسي

داعش يتبنى هجوم النيجر الإرهابي

بعد فشلها خلال 6 سنوات.. الإخوان توقف مزاعم شرعية الرئيس المعزول

بحضور مرشد الإتحاد.. «العالمى للتصوف» بإندونيسيا يحضر لملتقى القمة الصوفية العالمى

انقسام داخل الطرق الصوفية بعد قرار إيقاف إبراهيم إبو حسين عن الخطابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

"طلعت حرب الثقافي" يستضيف ندوة "فن العلاقات مع الآخرين"

عروض أفلام بـ"زاوية" بمناسبة الذكرى الـ71 لحقوق الإنسان

السينما الإفريقية و"باب زويلة" بمراكز الإبداع.. الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قصور الثقافة: لبيتُ كلَ مطالب أدباء مصر لإنجاح مؤتمرهم

صفحتنا ع الفيس بوك