الأنبا مكاريوس يلتقي شعب المنيا بكنيسة الأنبا أنطونيوس

التقى الأنبا مكاريوس الأسقف العام، لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، اليوم، شعب إيبارشية المنيا، فى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



وشارك بحضور اللقاء، عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، ويلقي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية على الحضور.



ويترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، 26 نوفمبر الماضى، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.