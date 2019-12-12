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السيسي: المرأة المصرية الأكثر مسئولية والأقل فسادا في الحكومة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
أحمد عبد العزيز
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المرأة المصرية هي من نظمت شئون بيتها، وتحمل قسوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأصعب على الإطلاق، على حد تعبيره.

وأضاف، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، أن المرأة المصرية عليها أن تتقدم الصفوف وتأخذ المكانة التي تستحقونها.

وتابع: "ودة كلام قد يؤلم ويرفضه بعض الرجال، لكن لو عندنا إنصاف في نفوسنا وعقولنا تجاه الدور اللي المرأة بتعملة مش هنزعل، لأنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية".

وشدد، على أنه في كل مرة يتم تعيين مرأة للتحمل مسئولية في أي وزارة أو محافظة تكون المرأة هي الاكثر مسئولية والأقل فسادا.

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