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الثقافة

عبد الكريم يقابل "مارينيتي" بوكالة "بهنا" في الإسكندرية.. الإثنين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:38 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
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تنظم وكالة "بهنا" في الإسكندرية ندوة بعنوان "عبد الكريم يقابل مارينيتي..جماليات الأزمة الدائمة"، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر، في تمام السادسة مساءً.

"جماليات الأزمة الدائمة" نص أدائي مكون من مقالات وأشعار صوتية، مترجمة للشاعر والكاتب الإيطالي فيليبو مارينيتي، يتناول عبد الكريم النصوص من خلال أدوات للتأمل الجمالي الدراما، واللغة، والصوت، والتسريع، والتخمين، بالإضافة إلى استعراض الإيماءات الجمالية للإنتاج الفني والأدبي والسياسي للحركة المستقبلية، بجانب مفهوم "الخيال اللاسلكي" الذي يعتبر بمثابة مفهوم تأسيسي للمدرسة المستقبلية.

قدمت المدرسة المستقبلية طرحًا فكريًا جديدًا، يصيغ علاقة بين مشروع حداثي "طليعي"، من خلال مجموعة صغيرة من الكتاب والفنانين والمعماريين مدعومين بدعاية شعبية وحزبية، اعتمد طرحهم الفكري على تعسف جمالي مواكب لمجتمع معاصر حينها، انخرطت المستقبلية في وقت لاحق بالمؤسسة والحركة الفاشية، ويعتبر هذا الانخراط نقطة محورية، لنقاش مستمر ودائم عن العلاقة بين الفن والقوة والجمال والسياسة.

حصل محمد عبد الكريم على شهادة الماجستير من المدرسة الكانتونية للفنون بڤاليه في سويسرا، حيث بدأ إنتاج أعمال فنية تعتمد على النصوص وترّكز على العلاقة ما بين الفن والإنتاج المعرفي، كما أصبح ملتزمًا بالممارسات الأدائية عبر البحث متعدد التخصصات، فيما يتعلق بتصور السرد، والغناء، والرقص، والكشف، والقيام بأفعال.

تتفاعل ممارساته عبر تلك الأفعال من خلال التركيز على السفر، والتنقل، وتاريخ المارقين وأدب الشطار، حيث يجمع سلسلة من سرديات غير خطية، وخيالية، والحقيقية تقريبا، وما يسمى بالوقائع التاريخية لتشكيل سيناريو وأرشيف أحداث وقصص، وفي هذا السياق تهدف ممارساته إلى إنتاج عروض أدائية، والكشف عن الطرق التي يتم بها إنتاج المرويات.

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