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محافظات

محافظ أسيوط: إزالات فورية لغير الجادين في تقنين أراضي الدولة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، الذي عقد أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمتابعة ملف تقنين الأراضىي ومعدلات الإنجاز.

وذلك بحضور محافظين 6 محافظات، من بينهم محافظة أسيوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسترداد أراض الدولة والحفاظ على حق الشعب.

وأوضح محافظ أسيوط أن الاجتماع ناقش ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء أية معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية، فضلا عن ضرورة متابعة هذا الملف بشكل مباشر ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة المحافظة في التقنين وأسلوب عمل اللجان والمعوقات التي قد تواجه إصدار العقود وطرح الآليات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز، لافتا إلى أن توجيهات رئيس اللجنة هي التعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة فورا.

كما قدمت اللجنة تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم ومنح المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة التي يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15% بدلا من 25% وتقسيط باقي المبلغ على 7 سنوات بدلا من 3، بالإضافة إلى إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من عشرة بالمائة من الثمن.

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