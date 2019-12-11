البرلمان الليبي: اتفاق تركيا والسراج مقدمة لغزو الأراضي الليبية

أعربت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، عن استنكارها الشديد لتصريحات الرئيس التركي وتهديده بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.



وقالت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تعتبر توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق هو مقدمة لغزو الأراضي الليبية، بغرض الاستحواذ على ثرواتها والحصول على موطئ قدم جنوب المتوسط لتنفيذ أجندات الحكومة التركية.



وأكدت أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وتدخل سافر في دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية.



ودعت اللجنة، في بيانها، مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التهديدات، مناشدة الشعب الليبي للتوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام.



ويأتي هذا ولا تزال ردود الأفعال المحلية الغاضبة والمستنكرة تتواصل حول إعلان حكومتي تركيا والوفاق في 27 نوفمبر الماضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم في المجالين البحري والأمني.