دفن سيدة توفيت في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن جثة ربة منزل توفيت متأثرة بإصابتها في انفجار أسطوانة غاز بمنزلها، في البدرشين.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل في البدرشين، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن انفجار أسطوانة غاز وراء اندلاع النيران بالمنزل.



أسفر الحادث عن إصابة "مصطفى. ح، وزوجته، وابنته، وتم نقلهم إلى المستشفى متأثرين بحروق في أنحاء أجسادهم، تدهورت الحالة الصحية للشاب، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبعد مرور 4 أيام توفيت زوجته "ماجدة. أ".



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.