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وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين بالشتاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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تتعرض القدم للتشقق بمجرد قدوم فصل الشتاء لأسباب مختلفة، منها قلة عدد الغدد الدهنية بها مقارنةً بباقي مناطق الجسم، بالإضافةِ إلى أنها أكثر مناطق الجسم تعرضًا للاحتكاك يوميًا، الوقوف لفترات طويلة، وارتداء أحذية تتسبب في صلابة الجلد وتشققه.

طرق علاجها:
التقشير
يعتبر التقشير من الأمور الأساسية في إزالة الجلد الميت والمتراكم بسبب العوامل الخارجية، ويتم ذلك من خلال مواد التقشير المختلفة التي تستخدم في مثل هذه الأمور، والتي يمكن شراؤها أو صناعتها في المنزل من خلال خلط العسل والسكر والماء الدافئ، ويمكن استخدام الخل للتطهير وإزالة الروائح الكريهة.

غسل القدمين
يعمل غسل ونقع القدمين في ماء دافئ على سقوط البشرة الجافة، بجانب أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وهو ما قد يمنع جفاف البشرة في المستقبل، كما يمكن إضافة بعض أملاح إبسوم، أو العسل، أو دقيق الشوفان، أو عصير الليمون، أو زيوت النعناع للمياه الدافئة.

أدوات تنظيف القدم:
تتكون أدوات تنظيف القدم من الحجر الإسفنجي أو مِبرد القدم المعدني الذي يعمل على إزالة البشرة الجافة من القدمين، ويتم ذلك من خلال نقع القدمين أولًا في مياه دافئة، ثم ترطيب الحجر الإسفنجي أو المِبرد بالماء، ثم تأتي مرحلة فرك منطقة الجلد الميت برفق بالمبرد أو الحجر في حركات دائرية، ثم تشطف ويتم تجفيفها وتوضع وبعدها شطف القدمين وتجفيفها، وترطيب القدمين بالزيوت.

ارتداء الجوارب:
تساعد الجوارب القطنية على استمرار ترطيب القدمين عند ارتدائها عقب استخدام الزيوت المرطبة، ويجب أن تكون من الخامة التي تسمح بمرور الهواء، ويقام بارتداءه طوال الليل ونزعه صباحًا مع شطف القدمين بالماء.

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