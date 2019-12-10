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التربية الفكرية بشبين تحصد 15 ميدالية فى كأس مصر لألعاب القوى

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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فاز منتخب ألعاب القوى بمدرسة التربية الفكرية بشبين الكوم، وحصد 15 ميدالية متنوعة في بطولة كأس مصر، ضمن بطولات الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية.

وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، "إن منتخب ألعاب القوى من ذوي الهمم بالمدرسة قد سطرو بأسمائهم حروف من ذهب في بطولة كأس مصر لألعاب القوى، والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من 7 الى 10 ديسمبر 2019.

وأوضح أن الطالب أحمد رمضان حسين حصل على ميدالية ذهبية 1500م جري، فضية 400 م جري تحت 16 سنة، وحصد الطالب كريم نبيل عبدالله على ميدالية ذهبية الوثب الطويل، وفضية 800م جري تحت 16 سنة، وحصد الطالب محمد نبيل عبدالله على ميدالية ذهبية 200م عدو، فضية 100م عدو تحت 20 سنة.

وأضاف أن الطالبة بسنت شريف عبدالحافظ حصدت ميدالية برونزية 1500م جري وبرونزية رمي الرمح تحت 20 سنة، والطالب أحمد على سعيد حصد ميدالية برونزية 800 م جري تحت 20 سنة، والطالب خالد نبيل السيد حصل على ميدالية برونزية دفع الجلة، وبرونزية قذف القرص تحت 20 سنة، والطالب محمود على حسب حصل على ميدالية برونزية رمي الرمح تحت 20 سنة، والطالب إسلام محمد فتحي حصد ميدالية برونزية قذف القرص تحت 16 سنة، والطالب فارس علاء حصل على ميدالية برونزية 1500م جري تحت 20 سنة، والطالبة لقاء أحمد فكري حصدت المركز الرابع 200 م عدو تحت 16 سنة، والطالب هاني فؤاد حصد ميدالية ذهبية 100 م عدو تحت 12 سنة.

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