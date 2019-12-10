بالطريقة السودانية.. آيات من سورة "يس" بصوت القارئ عبد المطلب اللبودي

أبدع القارئ عبد المطلب البودي، في تلاوة آيات من سورة "يس" عى الطريقة السودانية في التلاوة.

وقال اللبودي، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن هناك قراءة سودانية للقرآن الكريم، فلكل أرض صوت، موضحا أن قراء شرق آسيا يستطيعون القراءة بمقامين فقط، أما قراء أوروبا فتجد جمودا في القراء.

واستكمل أن قراء المغرب العربي قراءتهم متشابهة بشكل كبير لا تستطيع أن تفرقها.