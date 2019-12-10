حمدي البطران: مشكلات الصعيد المزمنة مازالت بدون حل

قال حمدي البطران، الكاتب والروائي ابن محافظة أسيوط، إن مشكلات الصعيد المزمنة لا زالت موجودة، وأبرزها مشكلة النقل، وهي من المشكلات المستعصية في الصعيد بالإضافة إلى الصرف الصحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إنه يعيش في مدينة بدأ فيها مشروع الصرف الصحي من 30 سنة، متابعا: "الشوارع اتحفرت 4 مرات".

ومن مشكلات الصعيد أيضًا، قال: "عندنا مشكلة في صرف المعاشات لكبار السن من مكاتب البريد، فالمكاتب ضيقة جدا، ومفيش أماكن انتظار، والماكينات محدودة".

ولفت إلى أن هناك ازدحام كبير في المدن، ومن الممكن استغلال حرم السكة الحديد في إنشاء مساكن لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي.