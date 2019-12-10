طارق الشناوي: هؤلاء رسموا مشوار سمير سيف (فيديو)

كشف الناقد طارق الشناوي، سر إهدار المخرج الراحل سمير سيف، فيلمه "شوارع من النار"، للمخرج حسن الإمام.



وقال الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لأول مرة مخرج يهدي فيلم لمخرج آخر، وذلك لأنه استفاد منه كثيرًا، فحسن إمام أكثر مخرج عارف جمهوره، وسمير سيف أخذها عنها.



وأضاف الشناوي: "إلى جانب حسن الإمام، فإن نور الشريف ووحيد حامد أكثر من رسموا مشوار المخرج سمير سيف، فنور الشريف بدأ مع حسن إمام في قصر الشوق، وأول فيلم إنتاج لنور وإخراج لسمير كان دائرة الانتقام سنة 1975".



وأشار الشناوي، إلى أن أكبر أفلام سمير سيف كتبها وحيد حامد، مثل الراقصة والسياسي، الغول، الهلفوت، معالي الوزير، سوق المتعة، مردفًا: "وحيد رسم عمق إبداعي لسمير، وكذلك كان القسط الأكبر للمخرجين بالنسبة لوحيد هو سمير سيف".