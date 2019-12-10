يوسف الشريف يبدأ تصوير "النهاية" فى الأردن

انطلق فريق عمل مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه في رمضان المقبل، في تصوير أول مشاهد العمل في الأردن، بوجود الفنان عمرو عبدالجليل.



وصور "الشريف" عدة مشاهد من العمل، في إحدى المناطق الشهيرة بالأردن، حيث إنه من المتوقع عودته بجانب فريق عمل المسلسل خلال مطلع يناير المقبل.



المسلسل يشهد قصة تعتمد في الأساس على الخيال العلمي، وقد انتهى مؤلفه عمرو سمير عاطف من كتابة نحو 18 حلقة من العمل.



"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وسهر الصايغ وأحمد وفيق، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.