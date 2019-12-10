الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية: زيارة نائب برازيلي للمستوطنات انتهاك للقانون الدولي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي النائب إدواردو بولسونارو لمستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبًا على العلاقة العربية مع جمهورية البرازيل الاتحادية.

وقال الدكتور سعيد أبو علي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "إن الأمانة العامة تتابع بأسف وباستياء بالغ قيام النائب البرازيلي بزيارة مستوطنة إسرائيلية مقامة على الأرض الفلسطينية، وذلك بصُحبة وفد برلماني ممثلا عن السلطة التشريعية في البرازيل".

وأعرب عن قلقه إزاء هذا العمل الذي يشكل انحرافا واضحا في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وخرقا صريحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان، الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967.

وشدد أبو علي على أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وتشجيعها على مزيدٍ من ممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن شأنها أيضًا أن تقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب.

وأضاف الأمين أن جامعة الدول العربية تحذر من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقة العربية مع جمهورية البرازيل الاتحادية باعتبارها شريكا رئيسا للعالم العربي، وأهاب بحكومة البرازيل تدارك مضاعفات هذه الخطوة وتأثيرها على مواصلة سابق دورها التقليدي وثوابت مواقفها بشأن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دعما للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة وللعدالة والشرعية الدولية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

منذ حوالي 21 ساعة

هل مرض شريف مدكور خطير؟ طبيبه يحسم الأمر

منذ حوالي 21 ساعة

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

منذ حوالي 3 ساعات

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

الصور

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

نجوم الفن يشاركون في جنازة المخرج سمير سيف

image description

جامعة أسيوط تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدينة الجامعية

image description

"ربيع" يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز علاقات التعاون المشترك

image description

محافظ أسيوط: الحفاظ على المال العام مسئوليتنا جميعًا

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

بطل واقعة التنمر: "أصبحت مشهوراً والناس بتتصور معايا"

الأميرة فتحية.. شقيقة الملك فاروق التي تزوجت موظفًا فقتلها

محافظ الوادي الجديد يخطر البرلمان بتخفيض أسعار الكهرباء لصغار المستثمرين

زراعة البرلمان تطالب بـ "قاعدة وجدول" للانتهاء من كارت الفلاح

منوعات

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

فيروس يسبب الوفاة.. إرشادات للوقاية من مرض السعار

كيف يستعد العالم لتجنب مخاطر اندلاع حرب نووية؟

كشكول

"أمهات مصر": ماريام صموئيل نموذج موهوب بمبادرة "المستقبل لهن"

التعليم العالي تكشف حقيقة حظر الحديث عن أزمة سد النهضة بالجامعات

ختام فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بجامعة حلوان

الألمانية بالقاهرة تشهد افتتاح المدرسة الشتوية بورشة عمل مستقبلية لعلم البيانات

إسلام سياسي

مؤشر الإرهاب: للأسبوع الثاني على التوالي تراجع العمليات الإرهابية

تفكيك الإخوان مستمر.. ضربة موجعة للجماعة في السودان

لماذا ستتخلى قطر عن دعم الإخوان؟

تقرير يكشف تدخلات قطر في شئون الدول العربية ودعمها الجماعات الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بذكرى ميلاد أم كلثوم

"كتاب اليوم" يصدر"أحجار ونياشين" لـ محمد شعير

"السينما الهندية" بالهناجر.. و"على فكرة" بصالون المقامات

علاء جاويش يتحدث عن الحراك الثقافي وسؤال الهوية والتنوير

صفحتنا ع الفيس بوك