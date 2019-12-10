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"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:42 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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أصبحت "شفاه الشيطان" أحدث اتجاهات الجمال - وربما الأكثر غرابة - لتسلل إلى قنوات التواصل الاجتماعي للناس هذا العام.

بدأت هذه الموضة في روسيا، بداية العام، حيث كانت تعرف بأسم الشفاه الأخطبوط، وانتشرت بشكل كبير بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع "ديلي" البريطاني، تحذير عدد من الأطباء وخبراء التجميل من الموضة الجديدة التي اجتاحت سوق عمليات التجميل.

ويعتبر الاتجاه التجميلي "غير طبيعي" وخطير، حيث تستخدم النساء حشوات الشفاه أو المكياج لإنشاء عبوات متموجة مستوحاة من الشيطان.

ويُعتقد أن الإجراء شبه الدائم يشتمل على حشو عن طريق الحقن في الشفة الخارجية لإنشاء موجة غير عادية.

من جانبه قالت الدكتورة كريستينا، طبيبة الأسنان التجميلية، إنه لا يمكن تغيير الشكل التشريعي للشفاه، الأمر الذي يؤثر على اللثة بشكل كبير.

وقد تنتهي الحشو المحقونة بطريقة غير لائقة في أوعية دموية، مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية بالشفاه، الأمر الذى يتسبب في الشلل.

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