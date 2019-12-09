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عالم

أردوغان يكذب: كنا نريد ترسيم الحدود مع ليبيا منذ حكم القذافي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده حاولت التفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ سنوات حكم معمر القذافي، زاعمًا أن أنقرة باتت قادرة الآن، مع طرابلس على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول في مياه البحر المتوسط.

وقال أردوغان، في لقاء تليفزيوني مساء اليوم على قناة TRT إنه طلب إجراء لقاء مع الرئيس الروسي بوتين بخصوص المسألة الليبية، وقد يتم ذلك خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن تركيا عقدت اتفاقية مع الجهة المعترف بها دوليًا، في إشارة إلى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج معتبرًا أن تركيا قادرة على الاستجابة لأي دعوة توجهها الحكومة الليبية، ووقع معها على مذكرة تفاهم عسكري.

بشأن منطقة شرق المتوسط، قال: "مستعدون للتفاوض مع الجميع، هدفنا هو الحصول على حلفاء وليس أعداء، ومستعدون للقيام بعمل خارطة طريق تحدد الحدود البحرية لكل دول البحر الأبيض المتوسط".

أضاف أردوغان "الاتفاقية مع ليبيا تقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، وسنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص".

ووقع نهاية الشهر الماضي أردوغان وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق مذكرات تفاهم بشأن الحدود البحرية بين الجانبين، فيما رفضها البرلمان الليبي وكذلك الجيش الليبي لأن السراج وقعها بشكل منفرد كما أنها تهدد مصالح ليبيا ومخالفة للقانون الدولي.

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