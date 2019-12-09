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تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
تصوير: محمود عبد الناصر
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