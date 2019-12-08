مناقصة جديدة لشراء 5 آلاف طن زيت خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن مناقصة رقم 2 لسنة 20202019 لتوريد زيت الطعام الخام المحلى بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد على ان يتم البدء فى توريد فى الفترة من 20 يناير حتى 5 فبراير 2020.



وجلسة فض المظاريف، الأربعاء المقبل، لترسية العطاء على الشركات الفائزة وذلك فى إطار تعزير المخزون الاستراتيجى للبلاد من السلع الاستراتيجية وطرحها للمواطنين على البطاقات وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.



يأتي ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.