رجال الأعمال: مصر بدأت في التعافي والرجوع لمعدلات السياحة الطبيعية

أكدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع السياحي في مصر بدأ بالتعافي والرجوع إلى معدلاته الطبيعية؛ نتيجة للاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، لافتة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو كبيرة للسياحة خلال الفترة المقبلة.



أضافت الجمعية خلال تصريحات لها، أن القطاع السياحي يواجه العديد من التحديات أبرزها قلة التسويق في الوسائل الإعلامية عن السياحة، إضافة إلى الضغوط على مستثمري السياحة بفرض الضرائب العقارية على المنشآت السياحية والفنادق.



أشارت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الدولة تتجه الآن إلى تنمية سياحية للبحر الأبيض المتوسط ويجري أعداد مخطط شامل لتنمية سواحل البحر الأبيض وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي.