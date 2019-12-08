خدمة مجانية للمطلقات.. مساعدات قانونية للحصول على النفقة

قال مها أبو بكر محامية بالنقض، إن المجلس القومي لحقوق المرأة يوفر مساعدات قانونية للمطلقات للحصول على النفقة، وذلك من خلال التكفل بتوكيل محام.



وأشارت خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إلى أن الخدمة مجانية، والمجلس يتكفل بالمصاريف، كما أوضحت أن المجلس يطرق الأبواب لتوعية المطلقات بحقوقهن القانونية.



واردفت "أبوبكر"، أن وزارة التضامن توفر نفقات شهرية للمرأة المعوزة، ويشمل المطلقات، كما تعمل الدولة على توفير فرص عمل للمطلقات والأرامل للتتمكن من العيش بكرامة.