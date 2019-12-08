3 دول أوروبية يطالبون بمحاسبة ميليشيا عذبت عراقيين

عبرت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن رفضهم لأي عمل من قبل أي فصيل مسلح لا يخضع للسلطة العراقية ضد المتظاهرين.



وشددت سفارات الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مساء اليوم الأحد، على إدنة قتل المتظاهرين العراقيين مطالبين بمحاسبة المتورطين في هذا الأمر، وفق قناة "العربية".



وطالب سفارات الدول الأوروبية الثلاث من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بضمان أمن المتظاهرين العراقيين في جميع أنحاء البلاد.



ونشر نشطاء فيديو لعملية تحرير مجموعة متظاهرين، كانوا محتجزين لدى "كتائب حزب الله" العراقي وتعرضوا للتعذيب فيما ظهرت في الفيديو مجموعة بزي رجال أمن عراقي يفكون وثاق المختطفين ويقدمون لهم الماء.



ولم يصدر عن "كتائب حزب الله" أي تعليق بهذا الشأن.