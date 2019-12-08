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سياسي

"الحرية المصري": لدينا 90 ألف عضو تنظيمي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:04 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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عقدت الأمانة العامة لحزب الحرية المصري، اجتماعًا مع أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والتواصل المستمر مع المواطنين في المحافظات، جاء هذا بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، والدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات الحزب.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، خلال اجتماعه مع أمناء المحافظات، بالعمل على إعداد كوادر شبابية لتأهيلهم للانضمام للبرامج التدريبية بالحزب للدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا أن الحزب مستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت.

وشدد الدكتور صلاح حسب الله، على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين في المحافظات وتفعيل المكاتب بشكل كامل والتواجد بها وتلقي الشكاوى من المواطنين ورفعها للأمانة العامة بالحزب لتوصيلها للهيئة البرلمانية ورفعها للمسئولين وحلها.

فيما قال أحمد مهني، الأمين العام للحزب، إن الاجتماع استهدف استكمال تشكيلات مكاتب المحافظات، والعمل على تحقيق خطة الحزب ومنها الوصول لـ100 ألف عضوية حزبية حقيقية بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الحزب به حاليًا 90 ألف عضوية ويسعى على نهاية العام بتحقيق 100 ألف عضوية، بالإضافة إلى تحقيق استكمال مقرات الحزب على مستوى الجمهورية والوصول لـ500 مقر على مستوى الجمهورية فعال، مؤكدًا على أمناء المحافظات الاهتمام بأمانات المرأة والشباب وذوي الهمم والعمال والفلاحين، وتم وضع خطة لذلك، بالإضافة إلى وضع خطة لتأهيل الكوادر الشبابية والنسائية على مستوى الجمهورية.

وأشار الأمين العام، إلى أنه يتم التركيز على تفعيل الوحدات الحزبية بالقرى والمراكز والاهتمام بالأعضاء الفاعلين، والاهتمام بمشاكل المواطنين والخدمات الأكثر فعالية وخدمات المواطنين.
"الحرية المصري": لدينا 90 ألف عضو تنظيمي
"الحرية المصري": لدينا 90 ألف عضو تنظيمي
"الحرية المصري": لدينا 90 ألف عضو تنظيمي
"الحرية المصري": لدينا 90 ألف عضو تنظيمي
"الحرية المصري": لدينا 90 ألف عضو تنظيمي
"الحرية المصري": لدينا 90 ألف عضو تنظيمي

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